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الشيخ كريمة: يعلن رأيه في إهداء المسيحيين لحوم الأضاحي

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن المسلمين عليهم أن يقوموا بإهداء جيرانهم المسيحين جزء من لحوم الأضاحي من باب التلاحم الوطني.

وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن المؤسسات والجمعيات الخيرية عليها أن تقوم بإحصاء دقيق للمستحقين بالفعل، حتى تصل لحوم الاضاحي إلى منازل المستحقين، عبر متطوعين من الشباب.

ولفت إلى أن المواطنين عليهم أن يلتزموا بحماية البيئة خلال الأضحية، لأن حماية البيئة واجب شرعي، مشيرًا إلى أن ذبح الاضاحي في الشارع بدون أي اجراءات يضر بالبيئة إلى حد كبير.

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مصر لحوم الاضاحي المسيحيين الشيخ كريمة التلاحم الوطني

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