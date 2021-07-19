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رئيس الآثار الغارقة: كشف أثري سوف يجعلنا نكتب التاريخ (فيديو)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف إيهاب فهمي، رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة، تفاصيل اكتشاف حطام سفينة حربية بأبي قير في الإسكندرية تعود للعصر البطلمي، قائلًا إنهم يعملون في هذا الموقع منذ عام 1996، ويوجد به تنوع للآثار البحرية الغارقة.

وأوضح "فهمي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم وجدوا العديد من الأشياء الأثرية في خليج أبو قير، لافتًا إلى أنهم اكتشفوا حطام سفينة حربية تربط بين الطرازين المصري واليوناني.

وأضاف أن حطام السفينة يحتوي على خشب مما يساعدهم في عملية التأريخ، متابعًا: "نكتب شيء جديد في تاريخ البحرية المصرية"، لافتًا إلى أنهم يتابعون كل السواحل المصرية لاكتشاف الآثار الغارقة تحت المياه، بالإضافة إلى متابعة الحركات التنموية على سواحل مصر.

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الكلمات المفتاحية

مصر الاثار الغارقة الاثار ابي قير

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