Advertisements

أحمد السبكي يتعاقد علي "عمهم" مع محمد أمام

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

تعاقد منذ قليل المنتج السينمائي الكبير احمد السبكي مع النجم محمد امام علي فيلم "عمهم".

وقد تم وضع ميزانيه ضخمه لانتاج العمل لما يحتوي عليه من مشاهد ضخمه من الاكشن والاثاره.

وقد حضر التعاقد بمقر الشركه المنتج احمد السبكي ونجله محمد احمد السبكي والنجم محمد امام والمخرج حسين المنباوي والمؤلف وسام صبري كما يبدأون في ترشيح باقي ابطال العمل خلال الايام القادمه وعدد من الجلسات الفنيه للاستقرار علي البدأ في تصوير العمل بعد العيد مباشرة.
أحمد السبكي يتعاقد علي "عمهم" مع محمد أمام
أحمد السبكي يتعاقد علي "عمهم" مع محمد أمام
أحمد السبكي يتعاقد علي "عمهم" مع محمد أمام
أحمد السبكي يتعاقد علي "عمهم" مع محمد أمام

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ 34 دقيقة

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شبكة روسية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار بغداد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 22 ساعة

كارتيرون يرفض رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ ساعة

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية مجنونة بين ميلان وبرشلونة

منذ ساعة

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ 35 دقيقة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - برشلونة يحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

حكايات عصفور قمر الدين.. محمد السبكى يصدم السوق السينمائى بكريم وأمير ويخطف محمد رمضان

هل فجّر "السبكي" ظاهرة الاعتماد على "الأجانب" في السينما المصرية 2019؟.. نقاد يجيبون

أحمد وكريم السبكي يتعاقدان مع محمد ياسين لإخراج فيلم "أهل العيب"

الملاكم مايك تايسون يصل القاهرة للمشاركة في فيلم عمرو سعد الجديد

غفران محمد لـ"الفجر الفني":"الوقوف أمام ياسر جلال كان حلم واتحقق"

أبطال "توأم روحي" يحتفلون بالعرض الأول وسط نجوم المجتمع والمشاهير (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

10:31 م

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

08:10 م

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

05:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان