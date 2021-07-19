أحمد السبكي يتعاقد علي "عمهم" مع محمد أمام



تعاقد منذ قليل المنتج السينمائي الكبير احمد السبكي مع النجم محمد امام علي فيلم "عمهم".



وقد تم وضع ميزانيه ضخمه لانتاج العمل لما يحتوي عليه من مشاهد ضخمه من الاكشن والاثاره.



وقد حضر التعاقد بمقر الشركه المنتج احمد السبكي ونجله محمد احمد السبكي والنجم محمد امام والمخرج حسين المنباوي والمؤلف وسام صبري كما يبدأون في ترشيح باقي ابطال العمل خلال الايام القادمه وعدد من الجلسات الفنيه للاستقرار علي البدأ في تصوير العمل بعد العيد مباشرة.