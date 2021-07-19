عاجل.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف حلب

أعلنت وكالة "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي في أجواء مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي.

ولم توضح الوكالة مزيدا من التفاصيل حول المناطق المستهدفة أو طبيعة الخسائر.

وكانت منطقة السفيرة ذاتها تعرضت لاستهداف في مايو الماضي، وأعلنت وكالة "سانا" في حينه أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف مركز البحوث في المنطقة.