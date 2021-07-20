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نيللي: "بقالي سنين ماروحتش سينما والفن في عروقي"

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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هنأت الفنانة نيللي، الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أنها ستقضي العيد في المنزل.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامية جاسمين طه المذاع على فضائية "dmc"، إنها لا تجيد فن الطهي، ولكنها تجيد سلق البيض فقط، موضحة أنها لا تدخل المطبخ ولا تحب الوقوف فيه.

وأضافت أن أفراد أسرتها سافروا لإحدى المدن السياحية لقضاء إجازة العيد،والاحتفال به، ولكنها تفضل الجلوس فى المنزل، موضحة: "بشاهد التليفزيون وخاصة البرامج الحوارية".

وأوضحت: "دخلت الفن وعندي 3 سنوات، فهو يجري فى عروقي منذ صغري، ولا أعرف سبب ابتعادي عنه أو عدم المشاركة فى الأعمال الفنية، وأتمنى ذلك".

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