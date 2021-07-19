الحماية المدنية تدفع بـ 4 سيارات إطفاء لإخماد حريق بإهناسيا (فيديو)





دفعت إدارة الحماية المدنية في بني سويف بـ 4 سيارات إطفاء للتعامل مع حريق هائل شب في منطقة حشائش وقطعة أرض فضاء قرب مدخل قرية كفر أبو شهبة التابع لمركز إهناسيا.وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه وإخماده، بالتعاون مع الأهالي ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، منذ قليل، إخطارُا من مأمور مركز شرطة إهناسيا يفيد بتلقيه بلاغ بنشوب حريق في منطقة للحشائش بكفر ابو شهبه وجاري إرسال سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.ووجه مدير امن بني سويف بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية بمركز إهناسيا على رأس سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وسرعة إخماده، وإخطار الجهات ذات الصلة من إسعاف لتوجيهها إلى مكان الحريق في حال وجود إصابات.وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف على رأس 4 سيارات اطفاء من الإطفاء بالتعاون مع مركز شرطة إهناسيا، إلى مكان الحريق في محاولة للسيطرة عليه وإخماده.