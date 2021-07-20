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"توبة إني أغني مع حد زيك تاني".. حمو بيكا يفتح النار على "عمر كمال"

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 12:40 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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علق مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على الأزمة الدائرة بينه وبين عمر كمال، عقب لقائه أمس مع الإعلامي عمرو أديب

وقال "بيكا" لعمر كمال في لايف له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انت بتقول إنك لو مجبتش 50 ،60 مليون كده مبتتسمعش، انت من امتى يا عم عمر بتجيب المشاهدات ديه دا إنت كنت بتجيب 10 ألاف مشاهدة".

وتابع "بيكا" قائلا: "انت قولت لعمرو أديب إن بيكا مبيعرفش يغني، سيبنالك انت الغنا يا عم عمر توبة اني أغني مع شخصية زيك، لما بتقولي انت يافطة المهرجان بتضحك عليا، انت مبيطمرش فيك أي حاجة وسمية الخشاب كتر خيرها إنها عملت معاك الأغنية طالع تخبط فيها"، كما أعلن بيكا عن مهرجان جديد له سيتحدث فيه عن عمر كمال.


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