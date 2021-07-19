شيخ أزهري: تلطيخ الجدران بدم الأضحية أمر مقزز والتبرع بالجلد واجب

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن تلطيخ الجدران بدم الأضحية أمر مقزز وينقل العدوى، وليس له أي أساس في الدين، خلاف أنه مظهر غير حضاري على الإطلاق، مشددًا على ضرورة التبرع بجلود الأضاحي إلى جمعية الهلال الأحمر المصري، لان هذه الجمعية لديها الكثير من الأنشطة الخيرية.



وطالب "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، بجدولة ذبح الاضاحي في الأحياء والقرى والمدن، بدلًا من التكالب عليهم خلال أول يوم العيد، مشيرًا إلى أن ذبح الأضاحي ليس شرطًا ان يحدث أول يوم.



ولفت إلى أن زيارة المقابر في أول يوم العيد أمر ليس له أصل في الإسلام، لان هذا الأمر محزن، معقبًا: "ربنا لما فرض العيد كان هدفه الفرحة مش الحزان".

