Advertisements

شيخ أزهري: تلطيخ الجدران بدم الأضحية أمر مقزز والتبرع بالجلد واجب

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن تلطيخ الجدران بدم الأضحية أمر مقزز وينقل العدوى، وليس له أي أساس في الدين، خلاف أنه مظهر غير حضاري على الإطلاق، مشددًا على ضرورة التبرع بجلود الأضاحي إلى جمعية الهلال الأحمر المصري، لان هذه الجمعية لديها الكثير من الأنشطة الخيرية.

وطالب "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، بجدولة ذبح الاضاحي في الأحياء والقرى والمدن، بدلًا من التكالب عليهم خلال أول يوم العيد، مشيرًا إلى أن ذبح الأضاحي ليس شرطًا ان يحدث أول يوم.

ولفت إلى أن زيارة المقابر في أول يوم العيد أمر ليس له أصل في الإسلام، لان هذا الأمر محزن، معقبًا: "ربنا لما فرض العيد كان هدفه الفرحة مش الحزان".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر تلطيخ الجدران بالدم الاضاحي الاثار

أخبار تهمك

صفقة تبادلية مجنونة بين ميلان وبرشلونة

منذ ساعة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 10 ساعات

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ نصف ساعة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ نصف ساعة

كارتيرون يرفض رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ ساعة

عاجل - برشلونة يحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شبكة روسية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار بغداد

منذ ساعتين

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 22 ساعة

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

علي جمعة: ذبح الأضحية بالشارع مظهر غير حضاري ينهى عنه الإسلام

مع اقتراب العيد.. نصائح هامة لضمان صحة ذبح الأضاحي

"مصارعة الكباش".. أغرب عادات الاحتفال بعيد الأضحى حول العالم

ماذا يفعل المشاهير بأموال الحج «المُعطل»؟

أخطاء تُبطل ثواب الأضحية.. تجنبها عند الذبح

أحمد كريمة: توزيع الأضحية على المسيحيين جائز شرعًا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

10:31 م

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

08:10 م

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

05:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان