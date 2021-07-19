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مراد مكرم: "خسيت 14 كيلو عشان عمل جديد.. و"ضهري اتقطم بوفاة أمي"

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد مراد مكرم، الفنان الأكيل، أنه يسعى لفقد الوزن مراعاة لأعمال فنية مختلفة ومشاركته في عمل فني جديد سيتم تصويرة، كما أن مخرج العمل الجديد طالبه بأن يفقد جزء من الوزن لكي يتماشى مع شخصيته.

وأشار "مكرم"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه خس 14 كيلو من وزنه وسيستمر لفقد أكثر من 30 كيلو أخرين، موضحا أنه في التخسيس يجب أن يكون هناك توازن في الأكل بين البروتين والنشويات، ويجب أن يكون أخر موعد للأكل الساعة 7 مساءً.

وعن ذكرياته مع والدته، علق قائلًا: "والدتي كانت شخصية قوية وكانت تسمع لي كثيرًا وتقدم النصائح له.. وتمنعني من الكثير من الجوانب"، متابعًا: "أنا حسيت أن ضهري اتقطم مع وفاة أمي وبوفاتها اتيتمت.. أنا حسيت أن ضهري اتقوس مع وفاة والدي وكنت أقرب له".

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