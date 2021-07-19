كندا تستقبل الأمريكيين ممن تلقوا التطعيم اعتبارا من الشهر المقبل

أعلنت كندا يوم الاثنين أنها تعتزم السماح للأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا بدخول أراضيها اعتبارا من الـ9 من أغسطس، والقادمين من باقي دول العالم من الـ7 من سبتمبر.

وقال مسؤولون كنديون إن شرط الحجر الصحي لمدة 14 يوما من المقرر أن يتم التخلي عنه اعتبارا من 9 أغسطس للمسافرين المؤهلين الذين يقيمون حاليا في الولايات المتحدة وحصلوا على لقاح كوفيد - 19 معتمد للاستخدام في كندا.

وصرح وزير السلامة العامة بيل بلير بأن موعد سماح الولايات المتحدة للكنديين الذين تم تلقيحهم بالكامل بعبور الحدود البرية الأمريكية لم يعرف بعد.

وأكد أنه يمكن لأي كندي السفر إلى الولايات المتحدة حاليا.