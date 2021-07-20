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شاهد.. محمد كمال يقلد الزعيم عادل إمام وعدد من الفنانين

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 02:09 ص
محمد كمال
محمد كمال
داليا الحسين
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قال محمد كمال، الذي يقلد الفنانين، أنه بدأ في مجال تقليد الفنانين صدفة، إذ أنه كان يقلد ويتحدث بشكل قريب جدًا للفنان عادل إمام، كما أنه كان يُضحك أصحابه من خلال التقليد للمشاهير والفنانيين، وفوجئ برد فعل الجمهور.

وقلّد "كمال"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، الفنان عادل إمام والفنان أحمد مكي والفنان أحمد السقا والفنان أحمد عز، قائلًا بصوت الفنان عادل إمام:"معندناش طعمية عندنا مشنكاح عايز مشنكاح"، وغنى أغنية "أهلا بالعيد" بصوت الفنانيين.

وأضاف أنه يجرب تقليد الشخصية في أسبوع لكي يكون أكثر قربًا من شخصيات الفنانيين، كما أنه عمل ممثلًا مسرحيًا ولكنه اتجه لطريق الميديا، إذ أنه يفكر في التمثيل خلال الفترة المقبلة.

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