شاهد.. محمد كمال يقلد الزعيم عادل إمام وعدد من الفنانين

قال محمد كمال، الذي يقلد الفنانين، أنه بدأ في مجال تقليد الفنانين صدفة، إذ أنه كان يقلد ويتحدث بشكل قريب جدًا للفنان عادل إمام، كما أنه كان يُضحك أصحابه من خلال التقليد للمشاهير والفنانيين، وفوجئ برد فعل الجمهور.





وقلّد "كمال"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، الفنان عادل إمام والفنان أحمد مكي والفنان أحمد السقا والفنان أحمد عز، قائلًا بصوت الفنان عادل إمام:"معندناش طعمية عندنا مشنكاح عايز مشنكاح"، وغنى أغنية "أهلا بالعيد" بصوت الفنانيين.



