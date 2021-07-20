أحمد كريمة: على المسلمين إهداء المسيحيين جزء من الأضاحي

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن المسيحي ليس مواطنًا من الدرجة الثانية في الإسلام، مضيفًا أن المسيحيين ليسوا أقلية، وهذا واضح في قوله تعالى: "وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ".





وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع لم يخاطب المسلمين فقط، ولكنه خاطب الناس جميعًا، حيث قال: "يا أيها الناس"، وتحدث بأن الناس سواسية كأسنان المشط.



