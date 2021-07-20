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أحمد حمدي يُزين التشكيل المثالي للجولة الماضية من الدوري الأمريكي

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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تواجد المصري أحمد حمدي لاعب فريق مونتريال الكندي في التشكيل المثالي للجولة الماضية من الدوري الأمريكي.

وكشف الاتحاد الأمريكي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية للجولة الماضية من الدوري.

وشهد التشكيل تواجد المصري أحمد حمدي لاعب الجونة والمعار لنادي مونتريال الكندي بعدما سجل هدفين في فوز فريقه في المباراة الماضية أمام سينسياتي بنتيجة ٥-٤.


حمدي لاعب الوسط المهاجم، شارك بديلا في الدقيقة 57 من عمر اللقاء واستطاع تسجيل هدفين لفريقه في الدقيقتين 74 و87 ليقلب تأخر فريقه إلى الفوز بخماسية مقابل 4 أهداف في مباراة ماراثونية اتسمت بالندية والحماس من الفريقين.

ويُقدم حمدي مستويات مميزة للغاية مع الفريق الكندي وأصبح مؤثرًا بشكل كبير مع الفريق منذ الانضمام لصفوفه.

وطالبت جماهير نادي مونتريال من إدارة النادي ضرورة تفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائي بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق منذ الانتقال له على سبيل الإعارة.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي :-

حراسة المرمى : أوتشوا

خط الدفاع : مون هوان - إليوت - موروا

خط الوسط : باسيت - ناجبي - مختار - أحمد حمدي

خط الهجوم : برينير - تويي - فيلا.

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