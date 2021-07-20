كريمة: غير المتخصصين يثيرون القلق في أزمة السد الإثيوبي

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل راسخ، وطالب الشعب المصري بعدم القلق في أزمة السد الأثيوبي، معقبًا: "بعض الغير متخصصين يريدون إثارة الناس في هذه القضية".



وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن مصر بلد تحتوي على علماء وقديسين وصديقين سواء من أهل الكتاب او المسلمين، كما أن مصر لم يقتل على أرضها نبي، ولم يهن على أرضها ولي من الاولياء، بل على العكس كانت تستقبل الأولياء.

