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انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. تعرف على طقس أول أيام عيد الأضحى

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 01:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء، الموافق أول أيام عيد الأضحى، ويوافق 20 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، مشيرة إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب- شلاتين- أبو سمبل) على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. تعرف على طقس أول أيام عيد الأضحى
انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. تعرف على طقس أول أيام عيد الأضحى

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