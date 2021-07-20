تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي

Advertisements
تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 12:00 ص
غدير أحمد
Advertisements
يترقب عشاق الساحرة المستديرة، وبالتحديد الكرة الإنجليزية لعودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج يوم 14 أغسطس المقبل فى مواجهات قوية بين الفرق الراغبة فى التتويج باللقب.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي كالآتي:-
برينتفورد - أرسنال
بيرنلي - برايتون
تشيلسي - كريستال بالاس
إيفرتون - ساوثامبتون
ليستر سيتي - ولفرهامبتون
مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد
نيوكاسل - وست هام
نورويتش سيتي - ليفربول
توتنام - مانشستر سيتي
واتفورد - أستون فيلا
وتوج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج الموسم الماضي بعدما تفوق على مانشستر يونايتد وليفربول.
Advertisements