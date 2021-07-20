تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، وبالتحديد الكرة الإنجليزية لعودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج يوم 14 أغسطس المقبل فى مواجهات قوية بين الفرق الراغبة فى التتويج باللقب.

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي كالآتي:-

برينتفورد - أرسنال

بيرنلي - برايتون

تشيلسي - كريستال بالاس

إيفرتون - ساوثامبتون

ليستر سيتي - ولفرهامبتون

مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد

نيوكاسل - وست هام

نورويتش سيتي - ليفربول

توتنام - مانشستر سيتي

واتفورد - أستون فيلا

وتوج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج الموسم الماضي بعدما تفوق على مانشستر يونايتد وليفربول.