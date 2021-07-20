Advertisements

عمرو دياب يطرح "أحلى ونص" ثالث أغنياته لصيف 2021

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

طرح النجم الكبير عمرو دياب أغنيته الجديدة "أحلى ونص" والتي تعد ثالث أغنياته في صيف 2021.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم ، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان الهضبة قد طرح منذ أيام ثاني أغنياته الصيفية وهي "اتقل" من كلمات تامر حسين ولحن مدين وتوزيع أحمد إبراهيم.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية ، وتصدرت ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك تصدرت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب.
وتعد اغنية "أحلى ونص" هي ثالث اغاني الهضبة في ضيف 2021 بعد أن طرح اغنية "الدنيا بترقص" ثم طرح بعدها "اتقل".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو دياب الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

صفقة تبادلية مجنونة بين ميلان وبرشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"توبة إني أغني مع حد زيك تاني".. حمو بيكا يفتح النار على "عمر كمال"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ 38 دقيقة

كارتيرون يرفض رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. شبكة روسية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار بغداد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يوم

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

"أيام وهتخرج".. طبيب يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوم.. عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "كل حياتي"

الهضبة يشعل حفله الجماهيري في دبي بأغاني "كل حياتي" وسط تفاعل الجمهور (صور)

تامر حسين يطرح "يوم تلات" من ألبوم "أنا غير" لعمرو دياب (فيديو)

5 ملايين مشاهدة على "يوتيوب" لـ أغنية عمرو دياب الجديدة "بحبه"

عمرو دياب يتصدر تريند تويتر احتفالاً بعيد ميلاده

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 ص

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

11:31 م

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

10:31 م

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

05:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان