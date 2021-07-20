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طبيب أمراض معدية يكشف طرق ذبح الأضحية

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:24 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور نبيل بكير، أستاذ الأمراض المعدية، عن أفضل الطرق لذبح الأضحية في ظل ازمة كورونا ، قائلاً: "ذبح الأضاحي يجب أن يكون داخل المجازر لفحصها، والتأكد من خلوها من أي أمراض قد تنتقل إلى الإنسان".

وأضاف أن الذي يذبح الأضاحي في الريف، عليه أن يفحص الأضحية بشكل ظاهري، وبعد ذبح الحيوان ويتركه حتى يصل إلى الإغماء الكامل، ثم سلخ الجلد، وتفريغ اللحم بشكل كامل، لأن الجهاز المناعي للحيوان يتوقف، وتبدأ الميكروبات في مهاجمة الجسم.

وتابع "بكير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن هناك ضرورة لترك اللحوم معلقة في الهواء الطلق لمدة أربع ساعات، وتشغيل عليها مروحة حتى تصل اللحوم لمرحلة التشميع.

وأشار إلى أن هناك ضرورة لتبريد اللحوم من خلال وضعها في الثلاجة، وبعد ذلك من الممكن تناولها لمدة يومين حال عدم تجميدها، وإذا كانت هناك حاجة لتخزينها لمدة طويلة، فمن الممكن وضعها في الفريزر حتى تتجمد، مشددًا على ضرورة عدم ترك فضلات الأضاحي في الشارع لان هذه يزيد من انتشار الأمراض في ظل أزمة كورونا.

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