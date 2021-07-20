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حديقة حيوان الجيزة تكشف عن استعداداتها لاستقبال الزائرين في عيد الأضحى

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:24 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عن استعدادات حديقة حيوان الجيزة لاستقبال الزائرين في عيد الاضحى، قائلاً: " أن الحديقة على أتم استعداد لاستقبال الزائرين خلال عيد الأضحى، مطالبًا الزائرين التعامل مع الحيوان برفق، ومن خلال العامل الخاص به"

وتابع "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى" بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن الحديقة قامت بتطوير جزيرة الشاي والبحيرة الملحقة بها التي تحتوي على تشكيلة كبيرة من الطوير المائية.

ولفت إلى أن الحديقة حرصت على وجود العديد من الأنشطة الترفيهية، كي يستطيع الزائر التواجد طوال اليوم في الحديقة، مشيرًا إلى أن حديقة الحيوان تحتوي على الزرافة والسيد قشطة والنمور، والعديد من أنواع الطيور والدب الروسي والأمريكي، ومجموعة كبيرة من الحيوانات المميزة، حيث استقدمت الحديقة العديد من الحيوانات الجديدة بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على نظافة الحديقة، ومساعدة الإدارة على مستوى النظافة داخلها، والحفاظ على الأماكن الأثرية الهامة فيها، وفي حال المخالفة والتعدي على أي أثر سيتم أتخاذ الاجراءات القانونية.

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