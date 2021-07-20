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عاجل.. القبض على نجم البريميرليج بتهمة ممارسة الجنس مع قاصرات

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 12:10 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة البريطانية لندن إلقاء القبض على واحد من أبرز لاعبي الدوري الانجليزي الممتاز وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة " ميرور " البريطانية أن الشرطة قد القت القبض على واحد من اللاعبين الذين ينشطون في البريميرليج ووجهت له تهمة ممارسة الجنس مع قاصرات في العمر وجاري التحقق من هوية اللاعب.

قبل أن تخرج الكثير من الصحف وتؤكد أن اللاعب الذي تم إلقاء القبض عليه هو الأيسلندي غيلفي سيغوردسون قائد فريق نادي إيفرتون الانجليزي في إنتظار التأكيد الرسمي.

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