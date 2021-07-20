Advertisements

يسرا تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 01:27 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
هنأت الفنانة يسرا جمهورها بعيد الأضحى المبارك، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت يسرا: “عيد أضحى مبارك.. كل عام وأنتم بألف خير صحة وعافية وهنا وسرور .. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويحفظ مصر وقادتها وشعبها ويجعلها دايما راية السلام والحب والوحدة”.


وكانت قد شاركت النجمة يسرا في حملة الأمم المتحدة التي توجه من خلالها رسالة إلى قادة العالم بهدف إلزامهم بالقضاء على فيروس الإيدز تماماً بحلول عام 2030 باعتبارها سفيرة النوايا الحسنة عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز UNAIDS.

أخبار تهمك

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

"توبة إني أغني مع حد زيك تاني".. حمو بيكا يفتح النار على "عمر كمال"

منذ أقل من ساعة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شبكة روسية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار بغداد

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يرفض رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صفقة تبادلية مجنونة بين ميلان وبرشلونة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يوم

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ ساعتين

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 ص

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

11:31 م

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

10:31 م

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

05:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان