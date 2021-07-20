منتخب السويس يضم لاعب الزمالك الأسبق







نحج مجلس إدارة نادى منتخب السويس برئاسة محمد هلال في التعاقد مع محمد عادل جمعه نجم الزمالك السابق لمدة ثلاث مواسم في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم القادم بدوري القسم الثاني .



وجاء التعاقد في حضور لجنة الكرة برئاسة محمد هلال، و أحمد متولى و أحمد العدوى الأعضاء، و أحمد معتمد وكيل اللاعب.





يذكر أن محمد عادل جمعه لعب للزمالك والمصري البورسعيدي قبل الاحتراف في احد الدوريات العربية ، وكان منتخب السويس اعلان التعاقد مع محمد رزق باك رايت شباب أبو حمادة و كريم الشافعى لاعب الفيوم.