استشاري تغذية: "الراجل المصري أبو كرش أصبح علامة مميزة" (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان كامل، أستاذ ورئيس قسم الصحة بالمركز القومي للبحوث واستشاري التغذية الإكلينيكية، إن مصر من أعلى الدول في معدلات السمنة.



وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، "الراجل المصري أبو كرش أصبح علامة مميزة"، مشددة على ضرورة الاعتدال في تناول الطعام، حتى لا نصاب بأمراض، لافتة إلى أن أغلب الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والكوليسترول مرتبطة بعادات غذائية خاطئة.



وأضافت أن أقصى احتياج لجسم الإنسان من اللحوم هو 100 جرام يوميا، موضحة أن قطعة اللحم التي بحجم علبة الكبريت تحتوي على 25 جرام بروتين.

