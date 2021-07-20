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حمادة هلال يتصدر تريند تويتر بـ "أم أحمد"

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 02:13 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تصدر الفنان حمادة هلال، تريند "تويتر"، وذلك بعد أن دشن عدد كبير من رواد موقع السوشيال ميديا، هاشتاج حمادة هلال وأغنيته الجديدة “ام أحمد” وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا.



وتفاعل عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا مع الهاشتاج، وعبروا عن إعجابهم بالاغنية، وهنأوا الفنان حمادة هلال بالنجاح.



يذكر أن الفنان حمادة هلال، طرح اليوم أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “أم أحمد فى البلكونه” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

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