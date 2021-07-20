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التحذير الأخير.. التنمية المحلية توجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:26 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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حذر الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، من المواطنين من ذبح الأضاحي في الشارع، مؤكدا أنه ممنوع الذبح في الشوارع، ومن سيضبط سيعرض نفسه للعقوبة، مناشدا المواطنين التوجه للمجازر للذبح بشكل آمن والتاكد من سلامة الأضحية.

وأكد خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن الشيشة في المقاهي كونها تعتبر مخالفة، ويتم على الفور توقيع العقوبة على صاحب المقهى، منوها بأنه سيكون هناك جولات ميدانية للقيادات التنفيذية خلال أيام عيد الأضحى لرصد أي حالات مخالفة.

وأشار "قاسم"، إلى أنه سيكون هناك أيضا جولات ميدانية للرقابة على المتنزهات العامة ووسائل المواصلات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي محاولات للتعدي على الأرض الزراعية خلال أيام العيد.

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