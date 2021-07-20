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أسقفا المنصورة وميت غمر يهئنان محافظ الدقهلية بعيد الأضحى

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 03:25 ص
الأسقفان يقدمان التهنئة
الأسقفان يقدمان التهنئة
محمد كشك
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استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمكتبه بديوان المحافظه الأنبا داوود أسقف المنصورة وتوابعها والأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ والقمص سيرافين وديع وكيل مطرانية المنصورة والقمص غبريال نجاشي وبولا جوجري سكرتيرا المطرانيه.

وأكد المحافظ على أن الشعب المصري بجميع طوائفه في ترابط ومحبة أبد الدهر ويضرب أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية، حيث يتشارك الجميع في الاحتفالات بجميع المناسبات الدينية الإسلامية والمسيحية ومن خلال التصدي لكافة أنواع المؤامرات التي دُبرت لمصر عبر التاريخ.

ووجه " مختار " الشكر والتقدير لجميع الأقباط في كافة ربوع مصر لمشاركتهم إخواتهم المسلمين عيدهم المبارك، مشددًا: لأننا جميعًا إخوة نعيش في محبه وسلام.
أسقفا المنصورة وميت غمر يهئنان محافظ الدقهلية بعيد الأضحى
أسقفا المنصورة وميت غمر يهئنان محافظ الدقهلية بعيد الأضحى
أسقفا المنصورة وميت غمر يهئنان محافظ الدقهلية بعيد الأضحى
أسقفا المنصورة وميت غمر يهئنان محافظ الدقهلية بعيد الأضحى
أسقفا المنصورة وميت غمر يهئنان محافظ الدقهلية بعيد الأضحى
أسقفا المنصورة وميت غمر يهئنان محافظ الدقهلية بعيد الأضحى
أسقفا المنصورة وميت غمر يهئنان محافظ الدقهلية بعيد الأضحى
أسقفا المنصورة وميت غمر يهئنان محافظ الدقهلية بعيد الأضحى
أسقفا المنصورة وميت غمر يهئنان محافظ الدقهلية بعيد الأضحى
أسقفا المنصورة وميت غمر يهئنان محافظ الدقهلية بعيد الأضحى

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