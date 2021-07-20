أستاذ اقتصاديات صحة يكشف مفاجأة عن الموجة الرابعة من كورونا (فيديو)

شدد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال تجمعات عيد الأضحى خاصة في ظل وجود كبار السن.



وقال "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إن فرصة الإصابة بين أفراد الأسرة الذين حصلوا على اللقاح تصل إلى 5%، محذرا من التعرض لدرجة حرارة مرتفعة بحتى لا نصاب بضربة شمس ومن ثم قد ينتج عنها أعراض تشبه كورونا، وهو ما قد يثير حالة من القلق.



وأضاف، "زي ما في كورونا في القاهرة في كورونا في الساحل"، ومن ثم يجب الاستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في المصايف، حيث أن هناك تكدس عالي في الأسواق بالمدن الساحلية، منوها بأن 4% فقط من الشعب المصري هم من حصلوا على لقاح كورونا وهم ما سيساهم في انخفاض المعدل الوبائي، متوقعا أن الموجة الرابعة ستكون في نهاية سبتمبر وستستمر لمدة شهرين ونصف.

