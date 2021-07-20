Advertisements

أستاذ اقتصاديات صحة يكشف مفاجأة عن الموجة الرابعة من كورونا (فيديو)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
شدد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال تجمعات عيد الأضحى خاصة في ظل وجود كبار السن.

وقال "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إن فرصة الإصابة بين أفراد الأسرة الذين حصلوا على اللقاح تصل إلى 5%، محذرا من التعرض لدرجة حرارة مرتفعة بحتى لا نصاب بضربة شمس ومن ثم قد ينتج عنها أعراض تشبه كورونا، وهو ما قد يثير حالة من القلق.

وأضاف، "زي ما في كورونا في القاهرة في كورونا في الساحل"، ومن ثم يجب الاستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في المصايف، حيث أن هناك تكدس عالي في الأسواق بالمدن الساحلية، منوها بأن 4% فقط من الشعب المصري هم من حصلوا على لقاح كورونا وهم ما سيساهم في انخفاض المعدل الوبائي، متوقعا أن الموجة الرابعة ستكون في نهاية سبتمبر وستستمر لمدة شهرين ونصف.

أخبار تهمك

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال يقصف منطقة جنوب لبنان

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يتابع تطورات مشروعات مدينة العلمين بعد صلاة العيد

منذ حوالي 3 ساعات

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 13 ساعة

عجل أضحية يقتل شخصين ويصيب آخرين في المنوفية

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

12:59 ص

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

07:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان