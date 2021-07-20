"أيام وهتخرج".. طبيب يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

أكد الدكتور حاتم شومان، الطبيب بمستشفي السلام الدولي التي توجد بها الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن الفنانة وضعها شبة مستقر وأيام وسوف تخرج من المستشفي.



وكتب الدكتور حاتم شومان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك":"حالة ياسمين عبدالعزيز مفيش فيها سحر أسود ولا غيره.. عشان الفتي والهبد اللي داير.. دي كانت بتعمل عملية بسيطة ودخلت في مشاكل ومضاعفات بعدها.. وأمورها شبة مستقرة عندنا في المستشفى.. وبكامل وعيها والموضوع أيام وهتخرج.. كفاية هري وإشاعات.. وأدعو لكل المرضى ربنا يشفيهم ويعافيهم”.







يذكر أن أحمد العوضي طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.





وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".