بكلمات مؤثرة.. نرمين الفقي تدعو لياسمين عبد العزيز

دعت الفنانة نيرمين الفقي، للفنانة ياسمين عبد العزيز؛ وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.





ونشرت نرمين الفقي صورة لـ ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت على الصورة: “ بحق الأيام المفترجة تقومي بألف سلامة وترجعي لبيتك وأولادك حبيبتي ”.







يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، تعرضت لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بـ متلازمة تكيس المبايض وفق ما رجحه البعض حتى الآن، ولا توجد معلومة دقيقة حول حالتها الصحية.