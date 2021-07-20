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أرسنال يحصل على توقيع البلجيكي لوكونغا

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
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أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع ألبرت سامبي لوكونغا لاعب وسط منتخب بلجيكا تحت 21 عاما من أندرلخت في عقد طويل الأمد.

ولم يذكر النادي اللندني القيمة المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنها كلفت مبدئيا 15 مليون جنيه إسترليني للاعب البالغ عمره 21 عاما.

وبدأ لوكونغا مسيرته مع الفريق الأول لأندرلخت في 2017، بعد نشأته في أكاديمية النادي، وتألق موسم 2019-2020 وشارك في 26 مباراة في كافة المسابقات.

وشارك في التشكيلة الأساسية لأندرلخت بقيادة المدرب فينسن كومباني الموسم الماضي وخاض 37 مباراة في كافة المسابقات، كما سجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال لموقع النادي على الإنترنت: ألبرت لاعب ذكي للغاية وأظهر نضجا كبيرا في أدائه خلال مراحل تطوره. لقد تدرب جيدا بقيادة فينسن كومباني وفريقه أندرلخت.

وواصل: أعرف فينسن جيدا وتحدث بشكل جيد للغاية عن ألبرت والتأثير الإيجابي الذي تركه في أندرلخت خلال المواسم الأخيرة، نثق في أن ألبرت جاهز للمرحلة التالية من تطوره ونتطلع للترحيب به كعضو جديد في تشكيلتنا.

وخاض لوكونغا سبع مباريات مع منتخب بلجيكا تحت 21 عاما، واستدعاه روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب الأول في مارس الماضي، لكنه كان بديلا دون أن يشارك.

ولوكونغا ثاني صفقات أرسنال في الصيف الحالي بعد مدافع بنفيكا البرتغالي الشاب نونو تافاريس الذي انضم للنادي اللندني الشهر الحالي

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