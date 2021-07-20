عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

رفض نادي الزمالك، التعاقد مع المحترف النيجيري جون ايبوكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









يأتي ذلك بعدما قام أحد وكلاء اللاعبين، بعرض خدمات اللاعب على إدارة الزمالك، إلا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، رفض الفكرة.





ويرجع ذلك إلى نقص الخبرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، رغم ظهور اللاعب بشكل جيد مع الفريق البترولي بالموسم الحالي.





جدير بالذكر أن جون ايبوكا، كان قد شارك مع فريق إنبي في 27 لقاء، وتمكن من تسجيل 6 أهداف.