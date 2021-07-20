بهذه الكلمات.. إليسا تهنئ جمهورها ومتابعيها بعيد الأضحى المبارك

هنأت الفنانة اللبنانية إليسا متابعيها وجمهورها بـ عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال حسابها الشخصى عبر موقع التدوينات القصيرة “ "تويتر".







وكتبت إليسا “أضحى مبارك لكل المحبين والأصدقاء. يا رب هالعيد اللي فيو كل معاني الأمل والرجاء يحمل استجابة لصلواتكن وأمانيكن ويعطي أوطاننا العربية السلام والراحة! كل سنة وإنتو بخير ”.





كان آخر ألبومات إليسا، هو ألبومها " صاحبة رأي" الذي طرحته في أغسطس 2020 وذلك بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا، ويضم الالبوم 18 اغنية ، من بينهم 4 اغاني لبنانية وأغنية لداليدا.



