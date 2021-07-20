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إنجي خطاب توجه رسالة مؤثرة لياسمين عبد العزيز بعد تعرضها لوعكة صحية

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 02:44 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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وجهت الفنانة إنجي خطاب رسالة للفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.

ونشرت الفنانة إنجي خطاب، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز.

وعلقت قائلة:"بالنسبالي طول عمرك ممثلتي المفضله، بحب اتفرج علي شغلك اوي، بتديني طاقه حب ف الفن، بحبك في الله اسعدتي الناس كلها بفنك".

وأضافت:"قومي انتي قويه قومي وشوفي حب الناس ليكي، الناس كلها بتحبك وبتدعيلك اللي ربنا بيحبه بيحبب فيه خلقه زيك، كل الناس بتدعيلك في الايام المبارکه دي ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامه لبناتك وجوزك وكل اللي بيحبوكي".

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز قد تعرضت لوعكة صحية شديدة بعد إجرائها عملية
لإستئصال كيس علي المبايض، ولكنها حدث لها مضاعفات أدخلتها في غيبوبة.

وطالب أحمد العوضي جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.


وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

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