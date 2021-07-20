جورجينا المصرية.. هكذا تفاعل الجمهور مع آخر ظهور لياسمين صبري



شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة لها في آخر ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وتألقت ياسمين صبري بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت فستانا أنيقا بحملات، وحقيبة يد باللون الأحمر، مع رفع شعرها ووضع ميكاب جذاب، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وعبروا لها عن جمالها وتألقها، وشبهوها بالعارضة جورجينا".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.