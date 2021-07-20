رامز جلال يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

نشر الفنان رامز جلال، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له وتهنئة للمسلمين بعيد الأضحى المبارك.



حيث قال:"كل سنة وإحنا كلنا طيبين وعيد أضحى مبارك، ودايما متجمعين بصحه وسعادة وفرحه وربنا ميحرمني منكم جميعا".



يذكر أن أخر أعمال الفنان رامز جلال فيلم "أحمد نوتردام" ويشارك في بطولته الفنانة غادة عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حمدي المرغني، إنتصار وغيرهم من النجوم، سيناريو لؤي السيد، إخراج محمود كريم.