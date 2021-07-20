Advertisements

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: انخفاض الوفيات والإصابات

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 654 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 224299 حتى اليوم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 59 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 6 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 283762 من ضمنهم 224299 حالة تم شفاؤها، و16452حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا بيان كورونا بوابة الفجر الفجر إصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية مجنونة بين ميلان وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

"أيام وهتخرج".. طبيب يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

منذ أقل من ساعتين

تطورات مفاجأة في الصفقة التبادلية بين برشلونة واتلتيكو مدريد.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

عجل أضحية يقتل شخصين ويصيب آخرين في المنوفية

منذ 36 دقيقة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا و41 حالة وفاة

عاجل| 644 حالة جديدة.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 641 حالة إصابة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 689 إصابة جديدة

عاجل| الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 44 حالة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 41 حالة وفاة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

12:59 ص

عجل أضحية يقتل شخصين ويصيب آخرين في المنوفية

02:31 ص

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

10:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان