فيفى عبده تهنئ جمهورها بعيد الأضحى





هنأت الفنانة فيفي عبده، جمهورها ومتابعيها بـ عيد الأضحى، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشرت فيفى عبده فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وعلقت على الفيديو: “‏كل سنة وأنتم طيبين عيد سعيد عليكم إن شاء الله يا رب وعلى الأمة العربية كلها بحبكم اوي ”.وكانت فيفي عبده، تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.وأعلنت فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.