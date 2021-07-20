تطورات مفاجأة في الصفقة التبادلية بين برشلونة واتلتيكو مدريد.. طالع التفاصيل

بائت المفاوضات حول الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بالفشل، والتي كانت تشهد مقايضة الفرنسي أنطوان جريزمان بالإسباني ساؤول نيجويز، وفقا لتقرير صحفي كتالوني.









وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، عن ترحيب الناديين بهذه الصفقة، قبل أن يخرج إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو، اليوم الاثنين، لينفي علمه بالأمر.









وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فقد فشلت المفاوضات بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، بسبب رفض الأول تحمل جزء من راتب جريزمان، بعد انضمامه للروخي بلانكوس.





وفي الوقت ذاته، يرى أتلتيكو مدريد أنه ليس في حاجة ماسة لعودة جريزمان، كما أن ساؤول أيضًا لا يرحب بفكرة خفض راتبه، التي اقترحها البارسا.





وكان برشلونة قد ضم جريزمان، عبر دفع الشرط الجزائي لعقده مع الأتلتي، لكن النجم الفرنسي لم يقدم الكثير للفريق الكتالوني، بينما تتطلع إدارة النادي حاليا لتوفير الأموال، من أجل تحقيق هدفها الأبرز، وهو تجديد عقد القائد ليونيل ميسي.