آخر تطورات مفاوضات بيراميدز مع نجم الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف رحيل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" إلى أن نادي بيراميدز يرغب في ضم عبدالله جمعة الذي يتبقى له موسم واحد فقط مع الزمالك، في الوقت الذي يوافق فيه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض على رحيل اللاعب.









وهذا في ظل عدم التزام اللاعب وهو ما يدفع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب على الموافقة لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





واكد المصدر أن مسئولي الزمالك وصلت لهم معلومات مؤكدة، تفيد بحصول بيراميدز بالفعل على توقيع عبدالله جمعة وحصول اللاعب على مقدم تعاقده مع ناديه الجديد.





واضاف المصدر، أن اللاعب من المقرر أن يحصل على 15 مليون جنيه من بيراميدز في الموسم الواحد في الوقت الذي يحصل فيه من الزمالك على مليون و200 ألف جنيه موسمياً.





وشدد المصدر قائلاً أن مسئولي بيراميدز قاموا بعقد عدة جلسات مع عبدالله جمعة وأنهوا اتفاقهم معه لضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.