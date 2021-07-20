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عجل أضحية يقتل شخصين ويصيب آخرين في المنوفية

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 02:31 ص
بوابة الفجر
سناء عثمان
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تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارًا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بوقوع حادث على الطريق الإقليمى دائرة مركز الباجور، بمحافظة المنوفية.

بالانتقال والفحص تبيّن مصرع كل من "الدكتور صلاح السيسي.ا"، و"الحاج محمد العمري"، وإصابة آخرين بكسور وجروح تم نقلهما إلى مستشفى الباجور العام.

جاء ذلك في حادث انقلاب "عجل أضحية" من فوق سيارة نصف نقل على سيارة ملاكي، على الطريق الإقليمي بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد شهود عيان فرار سائق السيارة النقل المتسببة بالحادث، فيما أعلنت الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث وإصدار تصاريح بدفن الجثامين.

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