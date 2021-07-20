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عمر كمال لـ "حمو بيكا": "أنت متعرفش يعني أي سلم موسيقي"

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:03 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أوضح مطرب المهرجانات عمر كمال أنه لم يقصد الإساءة لصديقه مطرب المهرجانات حمو بيكا، خلال حواره التليفزيوني، بعدما صرح بأن الأخير لا يجيد الغناء.

وقال في فيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: «أنا ماغلطتش في حد.. أنا أقصد إنك مش بتعرف تغني يعني مقامات وسلم موسیقي أنت بتأدي حاجة معينة».

يذكر أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، كان قد شن هجومًا حادًا على مغني المهرجانات عمر كمال، وذلك بعد شهادة الأخير ضد الأول، في تصريحات تليفزيونية، بأنه لا يُجيد الغناء.

وقال حمو بيكا، في مقطع فيديو، نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «انت بتقول إنك بتجيب مشاهدات 70 أو 80 مليون مشاهدة.. نسيت لما كنت بتعمل أغنية مش بتجيب 10 آلاف مشاهدة أصلًا.. انت طالع تقول عليّا إني مش بعرف أغني!».

وتابع: «خلاص سيبت لك الغناء.. نفسي الناس تشوفك وانت واقف قدام المايك بتسجل أغنية، توبة إني أغني مع شخصية زيك.. ولا أعمل معاك حاجة تاني.. طالما بتقول عليا مابعرفش أغني.. أومال انت جيت لي ليه في الأول خالص".

واختتم" واستقبلتك وضايفتك وأول تراك عملته معاك نجح.. وكنت كل ما تقعد معايا تقول لي انت يافطة المهرجان.. انت كنت بتشتغلني مثلًا!.. طالع دلوقتي قدام الناس تقول حمو مش بيعرف يغني

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