الكشف عن تفاصيل الصفقة التبادلية بين بيراميدز والزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن صفقة تبادلية مُحتملة بين ناديي الزمالك وبيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفهما بالموسم المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : ‏” بعد جلسة حسين لبيب مع مسئولى بيراميدز من المحتمل حدوث صفقة تبادلية تتضمن مصطفي فتحي وأبو جبل مقابل دونجا وأحمد ايمن منصور”.

وأضاف المصدر، أن نادي الزمالك ويستهدف التعاقد مع ثلاثي بيراميدز عماد نبيل دونجا، وأحمد أيمن منصور ومحمود حمادة وإيريك تراوري لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد، بينما يرغب تاكيس جونياس في ضم كل من عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني وأي من الثنائي محمد عواد أو أبو جبل.

وفي سياق أخر يريد مسئولى القلعة البيضاء ضم البوركيني إيريك تراوري دون وضعه ضمن صفقة تبادلية مع الفريق السماوي.

وأشار المصدر إلى أن بيراميدز يرغب في التعاقد مع عواد أو أبوجبل، لتعويض غياب أحمد الشناوي، الذي سيغيب عن الفريق لمدة 6 أشهر على أقل تقدير بسبب إصابته بالرباط الصليبي للركبة.

ومن المقرر أن ينتهي الفريقين من إتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.