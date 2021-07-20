مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري الإسباني

كشفت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" مواعيد مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري للموسم الجديد 2021/2022.

وإليكم مواعيد مباريات الجولة الاولى بالدورى الاسبانى 2021/2022:-

- الجمعة (13 أغسطس) فالنسيا × خيتافي 9:00 بتوقيت القاهرة/ 10:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

- السبت (14 أغسطس) أوساسونا × إسبانيول 5:00 بتوقيت القاهرة/ 6:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

- السبت (14 أغسطس) ريال مايوركا × ريال بيتيس 7:30 بتوقيت القاهرة/ 8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

- السبت (14 أغسطس) قادش × ليفانتي 7:30 بتوقيت القاهرة/ 8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

- السبت (14 أغسطس) ريال مدريد × ديبورتيفو ألافيس 10:00 بتوقيت القاهرة/ 11:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

- الأحد (15 أغسطس) سيلتا فيجو × أتلتيكو مدريد 5:30 بتوقيت القاهرة/ 6:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

- الأحد (15 أغسطس) برشلونة × ريال سوسيداد 8:00 بتوقيت القاهرة/ 9:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

- الأحد (15 أغسطس) إشبيلية × رايو فايكانو سوسيداد 10:15 بتوقيت القاهرة/ 11:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

- الاثنين (16 أغسطس) فياريال × غرناطة سوسيداد 8:00 بتوقيت القاهرة/ 9:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

- الاثنين (16 أغسطس) إلتشي × أتلتيك بلباو سوسيداد 10:00 بتوقيت القاهرة/ 12:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.