مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري الإسباني

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مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري الإسباني
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 02:32 ص
غدير أحمد
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كشفت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" مواعيد مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري للموسم الجديد 2021/2022.
وإليكم مواعيد مباريات الجولة الاولى بالدورى الاسبانى 2021/2022:-
- الجمعة (13 أغسطس) فالنسيا × خيتافي 9:00 بتوقيت القاهرة/ 10:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.
- السبت (14 أغسطس) أوساسونا × إسبانيول 5:00 بتوقيت القاهرة/ 6:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.
- السبت (14 أغسطس) ريال مايوركا × ريال بيتيس 7:30 بتوقيت القاهرة/ 8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.
- السبت (14 أغسطس) قادش × ليفانتي 7:30 بتوقيت القاهرة/ 8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.
- السبت (14 أغسطس) ريال مدريد × ديبورتيفو ألافيس 10:00 بتوقيت القاهرة/ 11:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.
- الأحد (15 أغسطس) سيلتا فيجو × أتلتيكو مدريد 5:30 بتوقيت القاهرة/ 6:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.
- الأحد (15 أغسطس) برشلونة × ريال سوسيداد 8:00 بتوقيت القاهرة/ 9:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.
- الأحد (15 أغسطس) إشبيلية × رايو فايكانو سوسيداد 10:15 بتوقيت القاهرة/ 11:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية.
- الاثنين (16 أغسطس) فياريال × غرناطة سوسيداد 8:00 بتوقيت القاهرة/ 9:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.
- الاثنين (16 أغسطس) إلتشي × أتلتيك بلباو سوسيداد 10:00 بتوقيت القاهرة/ 12:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.
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