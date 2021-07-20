لهذا السبب.. عمرو دياب يتصدر تريند تويتر

تصدر الفنان عمرو دياب تريند موقع التدوينات القصيرة “ تويتر ” بعد طرح برومو أغنيته الجديدة "أحلى ونص" .







وتفاعل عدد كبير من متابعيه، مع البرومو، ودشن هاشتاج “ عمرو دياب أحلى ونص ” وتصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر.



وكان الهضبة قد طرح منذ أيام ثاني أغنياته الصيفية وهي "اتقل" من كلمات تامر حسين ولحن مدين وتوزيع أحمد إبراهيم..



وتعد أغنية "أحلى ونص" هي ثالث أغاني الهضبة في ضيف 2021 بعد أن طرح أغنية "الدنيا بترقص" ثم طرح بعدها "اتقل".