الزمالك يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

يواصل المحترف الكونغولى بن مالانجو، مهاجم فريق الرجاء الضغط على إدارة النادى المغربى للموافقة على عرض نادى الزمالك ورحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن هناك رغبة من جانب المحترف الكونغولى فى الانتقال إلى القلعة البيضاء من أجل اللعب تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، مدربه السابق فى مازيمبى، والذى كان سببا فى انتقاله إلى الرجاء المغربى.









وأضاف، أن السبب الثانى يعود إلى المقابل المالى الذى عرضته عليه إدارة الزمالك، حيث سيحصل على 800 ألف دولار فى الموسم، والذى يتجاوز قيمة ما يحصل عليه فى الفريق المغربى.





وتابع، أن رغبة كارتيرون فى ضم اللاعب وكذا رغبة الكونغولى فى ارتداء قميص الزمالك تصطدم مع إدارة الرجاء التى تتمسك بالحصول على 3 ملايين دولار، بينما يرغب الزمالك فى ضمه مقابل مليون دولار

.