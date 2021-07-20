Advertisements

إنهيار سور "بلكونة" بالمنصورة دون خسائر بالأرواح

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 02:42 ص
انهيار سور بلكون
انهيار سور بلكون
محمد كشك
Advertisements
انهار سور "بلكونة" لعقار بشارع بورسعيد بنطاق حي غرب المنصورة، والذي يعد واحدًا من أكبر الشوارع التجارية بالمدينة وأكثرها كثافة سكانية، بالإضافة إلى زيادة أعداد المارة به كونه يضم مجموعة كبيرة من الأنشطة التجارية.

وعلى الفور توجهت لمكان الواقعة كريمة صديق عبد، نائب رئيس الحي، والمهندس محمد المرشدي مدير عام الإدارة الهندسية ومسؤولي الإدارة الهندسية وإدارة التنظيم وإدارة الأزمات والكوارث بحي غرب، برفقة قول أمني من قسم أول المنصورة، إلى محيط العقار محل الواقعة.

بالمعاينة تبيّن انهيار بلكون الطابق الثاني العلوي لعقار بمنطقة شارع بورسعيد، دون أي خسائر بالأرواح، ولم ينجم عن الحادث أي تلفيات بالممتلكات.

على الفور أمرت رئاسة حي غرب المنصورة برفع الآثار الناجمة عن انهيار البلكون وفتح الشارع للمارة، وعمل كوردون أمني بمحيط العقار، على أن يُعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار، كما تحرر محضر بالواقعة من قبل قسم أول المنصورة.

تأتي الإجراءات تنفيذًا لتعليمات لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية الذي أمر بسرعة التعامل، وتوجيهات المحاسب محمد عبدالباقي رئيس حي غرب المنصورة، عقب البلاغ الوارد من غرفة عمليات المحافظة بشأن انهيار سور البلكون.
إنهيار سور "بلكونة" بالمنصورة دون خسائر بالأرواح
إنهيار سور "بلكونة" بالمنصورة دون خسائر بالأرواح
إنهيار سور "بلكونة" بالمنصورة دون خسائر بالأرواح
إنهيار سور "بلكونة" بالمنصورة دون خسائر بالأرواح
إنهيار سور "بلكونة" بالمنصورة دون خسائر بالأرواح
إنهيار سور "بلكونة" بالمنصورة دون خسائر بالأرواح
إنهيار سور "بلكونة" بالمنصورة دون خسائر بالأرواح
إنهيار سور "بلكونة" بالمنصورة دون خسائر بالأرواح
إنهيار سور "بلكونة" بالمنصورة دون خسائر بالأرواح
إنهيار سور "بلكونة" بالمنصورة دون خسائر بالأرواح

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المنصورة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات مفاجأة في الصفقة التبادلية بين برشلونة واتلتيكو مدريد.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية مجنونة بين ميلان وبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عجل أضحية يقتل شخصين ويصيب آخرين في المنوفية

منذ ساعتين

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 4 ساعات

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

انهيار أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية (صور)

إخلاء عقار من السكان عقب إنهيار أجزاء منه في الإسكندرية (صور)

تفاصيل انهيار جزئي لعقار في المنصورة (صور)

انهيار شرفة منزل في المنصورة

تفاصيل انهيار جزئي لعقار في المنصورة (صور)

إصابة سيدة وفتاة في اقتحام سيارة لصيدلية بالمنصورة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

12:59 ص

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

05:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان