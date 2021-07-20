إنهيار سور "بلكونة" بالمنصورة دون خسائر بالأرواح

انهار سور "بلكونة" لعقار بشارع بورسعيد بنطاق حي غرب المنصورة، والذي يعد واحدًا من أكبر الشوارع التجارية بالمدينة وأكثرها كثافة سكانية، بالإضافة إلى زيادة أعداد المارة به كونه يضم مجموعة كبيرة من الأنشطة التجارية.





وعلى الفور توجهت لمكان الواقعة كريمة صديق عبد، نائب رئيس الحي، والمهندس محمد المرشدي مدير عام الإدارة الهندسية ومسؤولي الإدارة الهندسية وإدارة التنظيم وإدارة الأزمات والكوارث بحي غرب، برفقة قول أمني من قسم أول المنصورة، إلى محيط العقار محل الواقعة.





بالمعاينة تبيّن انهيار بلكون الطابق الثاني العلوي لعقار بمنطقة شارع بورسعيد، دون أي خسائر بالأرواح، ولم ينجم عن الحادث أي تلفيات بالممتلكات.





على الفور أمرت رئاسة حي غرب المنصورة برفع الآثار الناجمة عن انهيار البلكون وفتح الشارع للمارة، وعمل كوردون أمني بمحيط العقار، على أن يُعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار، كما تحرر محضر بالواقعة من قبل قسم أول المنصورة.



