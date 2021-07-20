هكذا هنأت الفنانة هبة مجدي جمهورها بعيد الأضحى





هنأت الفنانة هبة مجدي، جمهورها بعيد الاضحى، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت: "كل سنة و أنتم بألف خير وصحة يارب ربنا يشفي كل مريض و يسعد قلوبكم.. عيد أضحي مبارك"



وتألقت هبة مجدي بفستان صيفي باللون الأبيض والاسود، ووضعت اكسسوارات مناسبة لإطلالتها، وحرصت على الظهور بلوك ميك اب بسيط يبرز جمالها.





يذكر أن هبة مجدي شاركت فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.



