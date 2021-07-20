Advertisements

هكذا هنأت الفنانة هبة مجدي جمهورها بعيد الأضحى

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:04 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements


هنأت الفنانة هبة مجدي، جمهورها بعيد الاضحى، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وكتبت: "كل سنة و أنتم بألف خير وصحة يارب ربنا يشفي كل مريض و يسعد قلوبكم.. عيد أضحي مبارك"

وتألقت هبة مجدي بفستان صيفي باللون الأبيض والاسود، ووضعت اكسسوارات مناسبة لإطلالتها، وحرصت على الظهور بلوك ميك اب بسيط يبرز جمالها.


يذكر أن هبة مجدي شاركت فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يوم

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 12 ساعة

عجل أضحية يقتل شخصين ويصيب آخرين في المنوفية

منذ حوالي 4 ساعات

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. جيش الاحتلال يقصف منطقة جنوب لبنان

منذ أقل من ساعتين

تطورات مفاجأة في الصفقة التبادلية بين برشلونة واتلتيكو مدريد.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

12:59 ص

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

05:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان