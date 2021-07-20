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"لو كنت" لهيفاء وهبي وأكرم حسني تقترب من 20 مليون مشاهدة

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:51 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حقق فيديو كليب أغنية "لو كنت" لـ هيفاء وهبي وأكرم حسني، نجاحا كبيرا، حيث حصد 18 مليون مشاهدة، عبر القناتين الرسميتين لهما على موقع “يوتيوب” بعد شهر من طرحها.

أغنية “لو كنت” من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخرًا في لبنان.


وتقول كلمات أغنية لو كنت: “لو كنت ارنب كان اكيد هايبقي الفيل صديقي .. لو كنت مجلة كنت هاكون سمير مش هابقي ميكي .. لو كنت خاتم طبعا كنت هاتألمظ عليكي .. لو كنت جبل طارق انا كنت سألتك عن مضيقي .. لو كنت مسابقة كنت هابقي مسابقة اختيار ملكات جمال واشوف بنات جمال و هناك انا هاشتكيكي”.


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