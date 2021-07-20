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مكافأت كبيرة للاعبي الأهلي بعد التتويج بلقب العاشرة

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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ضاعف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مكافأة لاعبي الفريق الأول، وذلك عقب الحصول علي بطولة أفريقيا للمرة الثانية علي التوالي والعاشرة في تاريخ النادي علي حساب كايزرتشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في المغرب.

وطلب رئيس القلعة الحمراء سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، يتجهيز كشف بأسماء اللاعبين الذين شاركوا في البطولة الإفريقية، لاسيما أن اللاعبين المستبعدين من أجل صرف مكافأة البطولة والتي تصل إلى 2 مليون و500 ألف دولار صاحب المركز.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن مكافأة كل لاعب عقب مضاعفتها بخلاف اللائحة سيحصل علي 170 ألف جنيه وتحويلها في حسابهم البنكي بالتنسيق مع خالد الدرندلي أمين الصندوق.
وسيحصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني، على مكافأة مالية ضخمة في حالة قيادته للفريق الأحمر للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية.
وتقدر مكافأة الجنوب أفريقي بمبلغ 600 ألف دولار، بما يعادل 9 ملايين جنيه مصري راتب 5 أشهر بعد الفوز بدوري الأبطال الإفريقي حسب العقد المبرم مع الإدارة الحمراء، حيث يتقاضى حاليا راتبا شهريا قدره 120 ألف دولار بعيدا عن رواتب جهازه المعاون.

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