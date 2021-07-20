Advertisements
مكافأت كبيرة للاعبي الأهلي بعد التتويج بلقب العاشرة
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 03:00 ص
غدير أحمد
Advertisements
ضاعف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مكافأة لاعبي الفريق الأول، وذلك عقب الحصول علي بطولة أفريقيا للمرة الثانية علي التوالي والعاشرة في تاريخ النادي علي حساب كايزرتشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في المغرب.
وطلب رئيس القلعة الحمراء سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، يتجهيز كشف بأسماء اللاعبين الذين شاركوا في البطولة الإفريقية، لاسيما أن اللاعبين المستبعدين من أجل صرف مكافأة البطولة والتي تصل إلى 2 مليون و500 ألف دولار صاحب المركز.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن مكافأة كل لاعب عقب مضاعفتها بخلاف اللائحة سيحصل علي 170 ألف جنيه وتحويلها في حسابهم البنكي بالتنسيق مع خالد الدرندلي أمين الصندوق.
وسيحصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني، على مكافأة مالية ضخمة في حالة قيادته للفريق الأحمر للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية.
وتقدر مكافأة الجنوب أفريقي بمبلغ 600 ألف دولار، بما يعادل 9 ملايين جنيه مصري راتب 5 أشهر بعد الفوز بدوري الأبطال الإفريقي حسب العقد المبرم مع الإدارة الحمراء، حيث يتقاضى حاليا راتبا شهريا قدره 120 ألف دولار بعيدا عن رواتب جهازه المعاون.
Advertisements