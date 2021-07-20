Advertisements

بدء المرحلة الأولى من تفويج الحجاج لطواف الإفاضة بالمسجد الحرام

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 03:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، بدء المرحلة الأولى من تفويج الحجاج لطواف الإفاضة بالمسجد الحرام لليوم العاشر من ذي الحجه بجميع أدوار صحن المطاف والمسعي، وتهيئة مواقع تنظيم الحجاج والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف بتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله والتي ستستمر خلال مرحلتين ليومي العاشر والحادي عشر من ذي الحجه.

وأكدت ال استعداد أكثر من 500 موظف وموظفه لاستقبال الحجاج منذ صباح يوم العاشر من ذي الحجه لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة من خلال ثلاث نقاط تجمع ( نقطة تجمع باب علي رضي الله عنه – نقطة تجمع كدي - نقطة تجمع أجياد ) للدخول إلى المسجد الحرام، لأداء طواف الإفاضة، حيث خصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم.

وأشارت إلى أنه من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد نسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

ويأتي ذلك بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام سعادة الدكتور سعد بن محمد المحيميد وإشراف سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة ( 2030).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الحجاج الحج

أخبار تهمك

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يوم

عجل أضحية يقتل شخصين ويصيب آخرين في المنوفية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 5 ساعات

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات مفاجأة في الصفقة التبادلية بين برشلونة واتلتيكو مدريد.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية مجنونة بين ميلان وبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 4 ساعات

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | الشيخ "السديس" يأمر بإخلاء صحن المطاف للحجيج

متحدث الداخلية يكشف الاستعدادات النهائية لتفويج الحجاج للمشاعر المقدسة

100 شباب مكي في خدمة المسنين من ضيوف الرحمن بـ"طواف الإفاضة"

عاجل.. الحجاج يتوجهون إلى مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم

الحج السعودي: لا إصابات بكورنا بين الحجاج حتى الآن

رئاسة شؤون الحرمين تعلن خططها لاستقبال المعتمرين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

12:59 ص

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

05:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان